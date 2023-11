Cervejaria Dogma celebra a cultura africana com lançamento de duas cervejas exclusivas

Fruto de uma parceria feita há três anos entre os sommeliers Sara Araújo, Glauco Ribeiro e Sulamita Theodoro, a Cervejaria Dogma criou uma linha especial de nome Griot, que resgata a cultura africana através dos rótulos Hantu e Muntu, o mais novo produto da série.

O processo de desenvolvimento foi feito com a participação dos três sommeliers em todas as etapas: planejamento, conceito, desenvolvimento das receitas, criação da arte do rótulo e escolha do nome - Griot, que na África Ocidental é a pessoa responsável por transmitir conhecimento e sabedoria.

A Muntu é uma cerveja American IPA de corpo médio, amargor presente e aromas cítricos e herbais que a tornam uma cerveja refrescante e complexa. Seu nome vem do bantu, um tronco linguístico que nasceu no século I e que deu origem a mais de 400 idiomas em todo o continente africano, e significa “pessoa”.

Já a Hantu, que agora ganha o seu segundo lote, tem acidez moderada, aroma e sabor de caju em primeiro plano, complementado pelo cajá. Notas de mel e mineral provenientes do melado de cana. Tem um aroma levemente amadeirado lembrando um pouco de coco devido ao lúpulo utilizado (HBC 472). O conjunto é complementado pelo condimentado, cítrico e frutado de uma das leveduras da Dogma.

A série também é composta pela Kintu, lançada em 2021, uma Hazy IPA feita com Idaho 7, Galaxy, Strata e os lúpulos Sul-Africanos Southern Passion e African Queen.

As novidades podem ser encontradas nos bares da Dogma em São Paulo e em lojas especializadas em cervejas artesanais e para venda online.

Bares Dogma:

Santa Cecília: Rua Fortunato, 236 – Vila Buarque – São Paulo (SP)

Itaim: Rua Urussuí, 251 – Itaim Bibi – São Paulo (SP)

Jardins: Rua Dr. Melo Alves, 347 – Cerqueira César – São Paulo (SP)

Pinheiros: Rua Francisco Leitão, 150 – Pinheiros – São Paulo (SP)

Barueri: Shopping Tamboré - Av. Piracema, 669 - Tamboré, Barueri (SP)

