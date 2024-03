Cervejarias paulistanas lançam cerveja com cacau para esta Páscoa

Com a Páscoa se aproximando, não apenas os supermercados têm se movimentado com os doces típicos da época, como a colomba pascal e o chocolate, mas também outros estabelecimentos. Restaurantes estão se programando para abrir cardápios especiais para o almoço do dia 31, e o bar da Hocus Pocus não ficará de fora.

Situada no bairro de Pinheiros, na região do Largo da Batata, em São Paulo, a cervejaria traz para a ocasião a Rabbit Hole, uma cerveja Imperial Stout feita com cacau, coco torrado, nozes negras, coco e aveia, que estará disponível até durarem os estoques.

Ainda, quem visitar a casa no dia 31 poderá experimentar uma sobremesa exclusiva para acompanhar a bebida: uma fatia de torda com cocada de coco queimado, mousse de chocolate e nozes finalizada com café fresco em pó, moído na hora.

Páscoa na Hocus Pocus:

Quando: 31 de março, domingo, das 14h à 0h.

Endereço: Rua Fernão Dias, 696, Pinheiros. Telefone: 11 2367-3097.

PUBLICIDADE

Outra cervejaria que também apresenta novidades para a Páscoa é a Croma Beer. O brewpub localizado na Vila Madalena traz para este ano sua segunda edição de cerveja pascoal, desenvolvida em parceria com a Baianí Chocolates.

O produto, que leva o nome Choco, é uma cerveja Bourbon Barrel Aged Imperial Stout, e é feito com nibs e casca do cacau cultivado no Vale Potumuju, na Bahia. Vendida em garrafas, a bebida conta com um blend especial de três barricas de bourbon.

Além disso, a Croma oferece ovos de chocolate 70%, que vem com trufas recheadas de Bourbon Barrel Aged Stout. Clientes podem adquirir o kit com os dois itens ou apenas um deles a partir do dia 21 de março. As vendas estarão disponíveis no bar e no site oficial.

Páscoa na Croma Beer: