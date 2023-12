Ceviche peruano é declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade

A UNESCO reconheceu oficialmente o ceviche peruano como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Este prato tradicional, feito com peixe marinado, é celebrado por sua variedade e adaptação regional, utilizando diferentes espécies de peixes e frutos do mar conforme a localização geográfica no Peru.

Este reconhecimento ressalta a importância cultural do ceviche, destacando sua relevância na culinária tradicional peruana.

A escolha de um elemento como Patrimônio Cultural Imaterial pela UNESCO envolve um processo criterioso. Os países membros submetem uma candidatura detalhada, destacando a importância cultural, histórica e social do elemento proposto.

A UNESCO avalia estas candidaturas com base em critérios rigorosos, como a representatividade, a relevância cultural e a necessidade de proteção. O objetivo é preservar e promover práticas, expressões, conhecimentos e técnicas que são importantes para a identidade cultural dos povos ao redor do mundo.