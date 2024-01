Cheesecake: confira dicas essenciais para conseguir a textura perfeita

Popular nos Estados Unidos, o cheesecake, como o próprio nome já diz, é um tipo de bolo cuja massa leva queijo cremoso (também conhecido como cream cheese). Sua fama tem crescido no Brasil, razão pela qual tem sido cada vez mais comum encontrar versões do doce à venda em padarias, confeitarias e restaurantes.

Além disso, o doce pode ser feito em casa, mas alguns cuidados são necessários para atingir o ponto perfeito, com uma textura lisa, aveludada e homogênea - um dos maiores desafios do preparo. E para alcançar êxito, dicas são sempre bem-vindas, certo?

Francisco Soligon, chef pâtissier do restaurante Nonna Rosa, em entrevista ao Paladar, compartilhou algumas informações essenciais: “O cheesecake deve ser assado em banho-maria, para criar um ambiente úmido no forno, que vai favorecer o ponto liso do creme. A temperatura do forno não deve exceder 100 °C para os cheesecakes tradicionais, para evitar as rachaduras na superfície”.

Outros aspectos, como os pontos que um cheesecake ideal deve ter e como evitar os erros mais comuns, estão descritos na matéria ‘Como acertar o ponto do cheesecake’, por Luigi Di Fiore. Leia na íntegra aqui.