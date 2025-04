Chef Alex Atala relembra pratos premiados, ascensão do D.O.M e outras histórias com Paladar

Em mais uma reportagem especial e série de vídeos que marcam o retorno do Prêmio Paladar, além de comemorar 20 anos de existência, o chef Alex Atala foi o protagonista da vez e relembrou grandes histórias com o Caderno Paladar, envolvendo, é claro, muita gastronomia.

Pratos premiados

Em 2006, o Prêmio Paladar, na categoria Cozinha Criativa, elevou o fettuccine de pupunha à carbonara do D.O.M. Já 2009, a ostra empanada com tapioca marinada estrelou o título de melhor entrada em 2009. Outro prêmio, em 2011, foi para o menu-degustação do D.O.M., eleito o melhor da categoria e empatado com o do Maní.

1º Laboratório de Cozinha Brasileira

Em 2006, o chef participou do 1º Laboratório de Cozinha Brasileira, cujo o objetivo foi responder uma pergunta: ‘cozinha brasileira, o que é?’. Como retorno, Atala e outros chefs renomados criaram a ‘‘Declaração de Independência da Cozinha Brasileira’’, que serviu como passos básicos para valorizar a culinária do país.

Paladar e restaurante D.O.M

Além do reconhecimento nacional, o D.O.M. já conquistou a 4ª posição entre os melhores restaurantes do mundo pelo 50 Best, e esse foi um dos impulsos para que, segundo o chef, o reconhecimento internacional começasse a borbulhar. Nesse contexto, o chef relembrou da participação de Paladar.

‘‘Quando o D.O.M. começou a receber um reconhecimento internacional, um dos veículos que mais nos deu suporte foi o Paladar’', disse, segundo a matéria de Danielle Nagase.

O chef também já foi premiado com o título de Personalidade Gastronômica do Ano, assim como carrega outras histórias marcantes com o Caderno. Quer saber mais? Veja o conteúdo completo aqui.