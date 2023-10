Chef baiana ajuda a arrecadar mantimentos para soldados em Israel

A chef de cozinha baiana Katia Waxman viu sua rotina ser transformada drasticamente nos últimos dias na cidade de Tel Aviv, em Israel, onde reside há 34 anos.

Em uma entrevista ao Bahia Notícias, ela compartilhou em detalhes como está tentando fazer sua parte para ajudar os soldados do país, que estão enfrentando uma forte ofensiva do grupo terrorista Hamas há quatro dias.

Ela relata que sua família no Brasil tem ligado até cinco vezes ao dia para saber sobre sua situação em Israel. No entanto, ela afirma que a comunicação não foi afetada e que as pessoas têm apenas evitado sair de casa por orientação do exército local.

Apesar disso, passou o dia ajudando a arrecadar suprimentos para os soldados israelenses e também trabalhando em um restaurante local para preparar alimentos para os combatentes.

