Chef Bel Coelho conta qual é o seu restaurante favorito; confira

Desde a infância, Bel Coelho, nascida em São Paulo, sempre teve uma afinidade especial com a cozinha. Quando chegou o momento de escolher sua carreira, a decisão de cursar Gastronomia foi fácil para ela. Bel seguiu para Nova York, nos Estados Unidos, onde se formou no The Culinary Institute of America. Após seu retorno ao Brasil, Bel trabalhou em restaurantes renomados como D.O.M., de Alex Atala, Madeleine e Sabuji.

Ela conquistou reconhecimento como uma das chefs mais proeminentes do país, especialmente através do projeto Clandestino. Esse projeto oferecia menus degustação que celebravam ingredientes nativos, um conceito que Bel continua a valorizar e que serve como a base de sua nova empreitada, o Cuia Café e Restaurante.

Para a Casa Vogue, ela revelou que tem um paladar diversificado quando se trata de restaurantes em São Paulo. Quando está com vontade de comida japonesa, vai ao Shinzushi e Tanuki. Para saborear pratos brasileiros, escolhe o Tordesilhas e o Mocotó. Se está com desejo de carne, o Martin Fierro é a escolha; para pizza, não há lugar melhor do que a Carlos Pizza. Quando quer algo italiano, o Tappo é a opção ideal; para a culinária francesa, o ICI Bistrô nunca decepciona. Se a vontade é um cardápio espanhol, vai ao Tanit, e para alta gastronomia, o Maní é o destino.

Receitas testadas e aprovadas

