Chef Bruno Katz revela qual é o seu restaurante favorito; confira

O chef nova-iorquino, filho de argentinos, começou sua carreira em Búzios e se destacou no cenário gastronômico do Rio de Janeiro. Após trabalhar com chefs renomados, incluindo Claude Troisgros e Daniel Bouloud em Nova York, ele assumiu a cozinha do restaurante NOSSO, em Ipanema.

Reconhecido pela Forbes como jovem talento em 2018 e premiado como Chef Revelação, seu estilo culinário combina simplicidade, diversão, técnica e ingredientes de alta qualidade. Atualmente, ele é chef e sócio do NOSSO, onde continua a impressionar os clientes com sua culinária inovadora.

Para a Casa Vogue, ele recomendou alguns restaurantes. No Rio de Janeiro, Bruno Katz enumera as opções que gosta de frequentar: Rocka Restaurant & Beach Lounge, em Búzios (RJ); Tanit, em São Paulo; Lilia e Tiara, no Rio de Janeiro.

Receitas testadas e aprovadas

