Chef com estrela Michelin xinga cliente que fez comentário específico sobre sua comida

Um peixe frito com fritas é sempre uma delícia, mas uma versão desse prato que não custa barato tem sido alvo de polêmicas.

O chef de cozinha britânico Tom Kerridge, que é é dono de sete restaurantes, dois deles premiados com estrelas Michelin, chamou atenção nas redes sociais ao reagir a um comentário de um consumidor sobre seu peixe com batatas fritas.

Tudo ocorreu após o chef publicar a foto do prato no Instagram e confirmar que seu cardápio é alvo de críticas no geral. “Eu sei que os meus Fish & Chips são sempre um tema quente”, escreveu.

Nos comentários do post, um seguidor respondeu que parecia “algo saído de um corredor de congelados”. Incomodado com a resposta, o chef rebateu: “Anime-se amigo, diga algo legal, não seja um idiota”.

O prato em questão é vendido no Kerridge’s Bar and Grill, no centro de Londres, e já esteve envolvido em outras polêmicas pelo preço expressivo. Atualmente, a refeição custa 32 libras (cerca de 200 reais).

A pequena discussão acabou gerando um debate na publicação e outros usuários passaram a argumentar. “A opinião dele é válida, goste você ou não, parece mediano e caro para peixe com batatas fritas”, escreveu um deles. “Melhor peixe e batatas fritas que já comi”, comentou outro.