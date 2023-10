Chef de cozinha revela comportamento ‘horrível’ de Arthur Aguiar: ‘Extremamente arrogante’

A chef Gisele Soldeira, que foi contratada por Arthur Aguiar para fazer o chá revelação do filho no último domingo (22), disse que o ator e ex-BBB é “extremamente arrogante” e destratou suas funcionárias, além de apresentar um comportamento horrível.

“Estou aqui para falar pra vocês um pouquinho sobre o evento de ontem, que deram alguns chabus por parte de uma celebridade que nem é tão celebridade assim ao meu ponto de vista. Uma pessoa ... não gostei da pessoa, achei ele arrogante, né? Arthur Aguiar. Tanta gente que deixou as suas famílias, tantos fornecedores que deixaram as duas famílias, para ir lá montar um evento para o bonito. E ele foi extremamente arrogante, eu não sei nem o adjetivo certo que usar. Da maneira como ele tratou as meninas da organização”, revelou a chef por meio das redes sociais.

Gisele disse que resolveu se pronunciar porque o ator destratou sua equipe. “Eu me senti na obrigação de estar aqui falando porque o que eu combinei com as meninas, eu entreguei e muito bem entregue ao meu ponto de vista. (...) Só que o cara foi extremamente horrível com os fornecedores. O que ele fez ontem não se faz com ninguém, ele foi horrível”, declarou. As informações são da Marie Claire.

