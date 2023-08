Chef do Copacabana Palace revela: a surpresa sobre cozinhar fora do trabalho

Desde o final de 2016, as quatro cozinhas do hotel cinco estrelas Copacabana Palace - que completou 100 anos de fundação no último domingo (13) - são comandadas pelo chef italiano Nello Cassese.

Mantendo o alto padrão dos restaurantes Cipriani, Mee, Copa e Pérgula, sendo dois deles reconhecidos com uma estrela Michelin, Cassese é responsável pelas escolhas de temperos, peixes e carnes, além de coordenar por volta de 200 funcionários no dia a dia. Com tantos encargos na alta cozinha, o chef prefere se esquivar das panelas quando chega em casa, deixando o cardápio por conta de sua esposa.

“No máximo, cuido do café da manhã das minhas filhas [...] Quem cozinha é minha esposa, Anna, que é russa. As refeições são simples. Gosto de arroz refogado, frango e uma carne bem feita. Não tenho do que reclamar da comida dela”, disse.

Segundo informações do jornal O Globo, quando o chef chegou ao Brasil, o restaurante especializado em comida italiana, Cipriani, já estava consolidado, e uma de suas contribuições na inovação do menu foi o prato Manzo Wagyu, Cipolle, que foi inspirado em um bife acebolado do Galeto Sat’s. E para o restaurante Pérgula, a inclusão dos pastéis com catupiri servidos nos brunchs aos finais de semana foram inspiradas pelo Boteco Rainha, que fica no Leblon.

Chef Nello Cassese, responsável pelo bufê do Copacabana Palace Foto: Via Instagram/@nello.cassese

Outra função de Nello é supervisionar o serviço do bufê, que é contratado junto com o aluguel de um dos salões do Copa para aniversários, cerimônias de casamento ou outro evento.

“Em alguns casos, os clientes levam mais de um ano em degustações na escolher o que vão querer na festa”, contou o chef em entrevista, esclarecendo que o cardápio possui mais de 120 opções de salgados, pratos quentes e canapés, e que, entre esses, normalmente 15 são servidos no evento com espaço para atender até 1.500 pessoas.