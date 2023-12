Chef do Maido revela os segredos e referências por trás do restaurante nº 1 da América Latina

Na última terça-feira (28) uma das listas mais importantes do mundo gastronômico foi divulgada: a 50 Best Restaurants, voltada para o continente latino americano. A publicação do ranking aconteceu em meio a uma cerimônia solene no Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, firmando o Brasil como rota gastronômica.

A lista apontou para Maido na primeira colocação entre os 50 restaurantes e concluiu o ano de Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura, quem comanda o local, com grandes realizações. “Este é o resultado de um trabalho que começou há muito tempo, e não de algo novo. Há cerca de 15 anos, muitos peruanos não se importavam com a nossa culinária. Foi preciso muito esforço para criar parcerias com sociólogos e historiadores e, principalmente, uma união de cozinheiros locais para alcançarmos essa posição”, explica o profissional da cozinha que também foi honrado com o título de 14° chef do mundo.

Ganhando destaque por sua culinária estilo nikkei que harmoniza itens da tradição peruana e da tradição nipônica, Tsumura revela em entrevista à Fine Dining Lovers que tem estudado outras referências latinas para adotar em seu restaurante: “[...] aprendi mais sobre os peixes do rio nas visitas que fiz à Amazônia brasileira. Tenho estudado mais sobre outros produtos que conheço pouco [e que têm] potencial [para ser servido em] meu restaurante, inclusive em pratos crus, por exemplo”, disse referindo-se aos peixes de água doce.

Ele ainda pretende abrir um centro de pesquisas voltado aos produtos amazônicos: “Estou cada vez mais curioso para saber o que essa região tem a dar ao planeta. Não conhecemos nem 10% do potencial que existe lá”, encerra.

