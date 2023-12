Chef Érick Jacquin chora ao revelar desafio familiar

No episódio de terça-feira (28) do MasterChef+, o renomado chef Érick Jacquin emocionou o público ao compartilhar um aspecto pessoal de sua vida. Durante a eliminação do episódio, Jacquin falou abertamente sobre sua mãe, Simone Jacquin, que enfrenta problemas de saúde devido à idade avançada.

Com lágrimas nos olhos, Jacquin revelou que visitou sua mãe antes das gravações do programa, passando três dias ao seu lado. Ele expressou o quanto pensa constantemente nela, especialmente ao ver participantes mais velhos cozinhando no programa.

Jacquin também refletiu sobre sua trajetória na gastronomia, uma tradição familiar transmitida por gerações de mulheres em sua família. Ele relembrou que sua mãe, uma excelente cozinheira no passado, foi ensinada por sua bisavó, avó de seu pai. Essa herança familiar foi fundamental para Jacquin seguir sua carreira na cozinha.

Ao falar sobre a dificuldade de eliminar concorrentes do programa, Jacquin ponderou sobre as adversidades da vida, comparando-as aos desafios enfrentados no MasterChef+. Ele encorajou os participantes a valorizarem cada momento e a viverem uma vida plena, assim como sua mãe fez.

No final, Jacquin anunciou a eliminação de dois participantes depois da prova do escondidinho. Este episódio do MasterChef+ não foi apenas uma competição culinária, mas também um momento de profunda reflexão e emoção compartilhada por um dos chefs mais respeitados do programa.

