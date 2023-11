Chef Erick Jacquin revela sua edição predileta do MasterChef; descubra qual é

Na terça-feira (21), estreou na Band a 2ª temporada do MasterChef+, onde participam nesta edição idosos de 60 a 86 anos. O chef Érick Jacquin, jurado do programa aproveitou o momento para fazer uma revelação, afirmando que esta modalidade do MasterChef é a sua favorita.

“[O MasterChef+] é o meu preferido. É muito divertido, é muito gostoso”, contou o chef francês em entrevista ao Band.com.br.

Segundo o chef, a postura dos participantes também é diferente nesta edição. “Eles têm outros objetivos, eles têm história de vida e eles gostam de mim. Eu adoro isso”, disse.

Além disso, Jacquin revelou que gosta de ouvir as histórias que os cozinheiros amadores têm para contar.

Receitas testadas e aprovadas

