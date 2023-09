Chef faz cobrança à parte em seu restaurante e decisão causa polêmica

O chef britânico Rick Steim, de 76 anos, tem seu trabalho conhecido mundialmente por protagonizar programas culinários há mais de duas décadas. O profissional tem dez restaurantes espalhados pelo Reino Unido, e um deles, chamado Rick’s Chippy, localizado na Cornualha, tem desagradado clientes por causa de uma medida polêmica.

O estabelecimento tem cobrado pouco mais de duas libras (o equivalente a aproximadamente R$ 12) por cada molho solicitado junto aos pratos. A lista de condimentos que a casa oferece vai de maionese, molho indiano à base de iogurte e coentros, aioli, chutney de manga, mostarda, ketchup, entre outros, servidos em porções pequenas, de acordo com as informações do site NiT.

“A inflação da comida e os custos da eletricidade aumentaram significativamente os custos de produção. Não foi uma decisão fácil, mas, tal como muitos outros estabelecimentos, tivemos de a tomar”, justifica o proprietário, que não pretende anular a decisão. E ainda acrescenta: “Os nossos condimentos são caseiros e preparados pela nossa equipe de chefs”.

Receitas testadas e aprovadas

