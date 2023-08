Chef francês explica como usar o fouet Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Você sabe responder qual é a função do fouet na cozinha? O objeto é conhecido como fuê ou batedor de ovos, o produto é um grande aliado do cozinheiro na preparação de alguns pratos. O chef francês Benoit Mathurin, do Esther Rooftop, explicou suas funções em entrevista à Band.

O chef afirma que “o fouet é usado, principalmente, para misturar líquidos de forma homogênea”. A função do utensílio é trazer ar à preparação, aumentando seu volume. Além disso, o objetivo consegue deixar a textura mais leve.

Em quais preparações você deve usar o fouet?

O fouet é ideal para produzir alimentos como omelete, maionese, claras em neve e massa de bolo. Porém, caso você não tenha em casa, o chef dá uma dica: ele pode ser substituído por um garfo.

