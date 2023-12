Chef Francis Mallmann avalia o início de sua carreira: ’era muito arrogante’

Argentino, o chef Francis Mallmann se tornou um dos grandes nomes da gastronomia, principalmente quando o assunto é churrasco. Aos 67 anos, comanda restaurantes na Argentina, Urugaui e França, além de uma rede de hotéis Faena, em São Paulo.

Mas, durante a sua trajetória que ganhou proporções mundiais, Francis nem sempre se orgulhou do próprio comportamento. ‘’Eu era muito arrogante, um homem horrível. Estava na busca da perfeição’', começou a contar, de acordo com o portal GQ.

‘‘Mas quando eu cheguei aos 40 anos, percebi que perfeição está ligada à simplicidade’', acrescentou. Se aprofundando no empreendimento que a incorporadora Even está à frente, o hotel contará com residências, espaços culturais e gastronomia.

“A comida precisa ser boa, o serviço precisa ser bom e eu preciso me sentir em casa lá dentro. Eu desejo entrar e dizer ‘adoro essa pintura’, ‘quero essas cadeiras’. Gosto de design de interiores”, disse, revelando também que o restaurante do complexo poderá levar a sua assinatura.

“São Paulo tem uma força que nunca vi em lugar nenhum do mundo, o sentimento de esperança. Eu vejo isso no movimento da cidade”, completou, citando que em um futuro não tão distante gostaria, também, de aflorar seu gosto por costura e moda com a criação da sua etiqueta.

