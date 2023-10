Chef Giovanna Grossi conta qual é o seu restaurante favorito; confira

A chef Giovanna Grossi possui uma vasta experiência no mundo da gastronomia, conquistando diversas premiações ao longo de sua jornada culinária. Ela fez história ao se tornar a primeira mulher a ganhar a etapa brasileira do prestigiado concurso Bocuse D’Or, realizado no México.

A renomada chef, proprietária do prestigiado restaurante Animus, situado em São Paulo, compartilhou para a Casa Vogue, três dos seus estabelecimentos gastronômicos favoritos na cidade, todos localizados na vibrante região de Pinheiros/Vila Madalena.

“O Cais é um verdadeiro mestre na arte de preparar frutos do mar, enquanto o Tantan é o lar dos meus ramens prediletos. E quando estou com vontade de saborear um prato típico dos autênticos botecos japoneses, meu destino certo é o Hira”, revela ela com um brilho nos olhos.

Receitas testadas e aprovadas

