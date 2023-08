Chef Helena Rizzo mostra os talentos que tem fora da cozinha

Helena Rizzo, chef do restaurante Maní - que faz parte da lista de melhores restaurantes do mundo - e jurada da 10ª edição do MasterChef Brasil, tem talentos que vão além da gastronomia. Ela começou a vida profissional como modelo e chegou a estudar arquitetura, mas se apaixonou pela cozinha e segue bem-sucedida na área. No episódio do reality que foi ao ar na semana anterior, ela cantou um trecho da música Angel of music, do musical O fantasma da ópera, e impressionou os jurados e participantes no estúdio.

A cantoria bem afinada veio em tom de descontração quando o chef Rodrigo Oliveira avaliou o prato da competidora Ana Carolina, feito com ingredientes que estavam na caixa misteriosa de Tsuyoshi Murakami, que, além de ser um renomado chef da culinária japonesa, é cantor de ópera e costuma cantar e recitar poemas para os clientes do seu restaurante, segundo as informações da Band.

Muito ligada à musica, Helena criou uma sobremesa inspirada na música Da lama ao caos, de Chico Science e Nação Zumbi, um doce sofisticado que faz parte do menu do seu restaurante e que foi, inclusive, tema da prova eliminatória do último episódio do MasterChef, que foi ao ar ontem (15). Você pode reproduzir a receita em casa, seguindo o passo a passo que foi disponibilizado pela chef aqui.

Da lama ao caos, a sobremesa criada pela chef Helena Rizzo. Foto: Filipe Araújo/AE

No caso de pratos mais simples, a chef também disponibilizou a receita de seu risoto de beterraba, que leva um tempo médio para ser preparado, mas nada difícil de ser feito em casa e fica uma delícia. Confira a receita na íntegra aqui.

