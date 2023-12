Chef italiano cria restaurantes com desperdício zero

O renomado chef Massimo Bottura, com três estrelas Michelin, criou 14 Refettorios (centros comunitários) em cidades como Milão, Paris, Mérida, Lima, Sydney e agora Nova Iorque através do projeto Food for Soul.

Ele fundou os Refettorios em 2016 com a sua esposa, Lara Gilmore, para ajudar a combater o problema global do desperdício alimentar. O chef utiliza ingredientes que poderiam ser jogados fora pelos fornecedores para dar às pessoas vulneráveis acesso a refeições de alta qualidade.

Em parceria com arquitetos, artistas e líderes comunitários, o projeto transforma espaços vazios, como igrejas e até mesmo uma casas históricas, em centros culturais equipados com cozinhas, salas de jantar e outras instalações.

Em entrevista a BBC, Bottura foi questionado dos motivos de criar uma cozinha tão cuidada em espaços para os desfavorecidos. Na resposta de Bottura, apontado frequentemente como um dos melhores chefs do mundo, ele disse que todos merecem respeito e beleza – e, claro, comida saudável.

