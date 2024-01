Chef Jacquin revela fase mais difícil que viveu: ‘Pior momento da minha vida’

Olhando os atuais empreendimentos do Érick Jacquin e suas participações no MasterChef com dicas tão valiosas, mal imaginamos que a carreira profissional do chef também passou por momentos ruins.

Durante participação de Jacquin no Flow podcast, ele comentou sobre a época que sentiu o desejo de não comandar mais nenhuma rede de restaurantes, trazendo à tona a falência do La Brasserie.

“Foi o pior momento da minha vida”, disse, enquanto relembrou a história que trouxe prejuízos por meio dos 110 processos trabalhistas, além da responsabilidade de lidar com as contas do estabelecimento.

As falas de Jacquin vão de encontro com as informações apontadas pelo portal Band, que também ouviu sobre a sentença definitiva do chef com o fechamento do La Brasserie, que, inclusive, não envolveu questões como a qualidade em serviço e alimentação.

“Aprendi muito o que não posso fazer, o que devo fazer e como se faz”, completou. Com isso, desde 2013 o profissional conseguiu quitar as dívidas e ampliar suas atividades profissionais, além de ainda ensinar pequenos empreendedores sobre quais atitudes não tomar nesse ramo.