Chef Janaína Rueda em ‘A Fazenda 2023′? Saiba o que a ‘Dona Onça’ falou sobre o assunto

O reality A Fazenda estreia na próxima quinta-feira, 19 de setembro, às 22h30. Os peões foram divulgados pela TV Record, hoje, aos poucos, durante a programação normal. Esse é o momento em que os espectadores começam a definir seus preferidos e analisar quem vai se sair melhor.

A jurada do Top Chef Brasil, Janaina Rueda, decidiu entrar nas graças do público, e foi nas redes sociais brincar com o filtro do reality, que mostrava qual o tipo de personalidade que ela teria como uma peoa no programa. A “Dona Onça”, como é conhecida, contou que seria a pessoa que adora cozinhar para os outros participantes.

Os participantes da 15ª edição, que já estão dando o que falar nas redes sociais, com certeza adorariam ser servidos por uma chef super renomada igual a querida Dona Onça.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!