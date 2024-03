Chef japonês impressiona turistas ao colocar a mão no fogo para preparar peixes; assista

Toyo, um chef japonês, tornou-se popular nas redes sociais graças ao restaurante Izakaya Toyo, onde aplica uma técnica peculiar: ele coloca as mãos no fogo para preparar pratos.

Em um balde médio de gelo ao lado de uma chapa, Toyo mergulha uma das mãos e logo depois manipula os peixes dispostos. Surpreendentemente, ele não sofre queimaduras e nem demonstra qualquer expressão de dor.

Essa prática, é claro, atrai a curiosidade do público. Um vídeo divulgado pelo brasileiro Gabriel Cavalcanti no Instagram mostra outras pessoas observando ao redor do lugar, situado na cidade de Osaka, no Japão.

O restaurante é conhecido por suas especialidades em pratos de peixe, especialmente o atum. No vídeo em questão, Toyo estava preparando-os, para complementar os pratos mais divulgados pelo estabelecimento.