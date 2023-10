Chef Morena Leite conta qual é o seu restaurante favorito; confira

Morena Leite passou sua infância no Quadrado de Trancoso e desde muito jovem esteve imersa no universo culinário do Capim Santo. Seus pais, Fernando Leite e Sandra Marques, decidiram se mudar para a Bahia em busca de um estilo de vida mais natural e encontraram na arte da culinária a oportunidade de reunir familiares e amigos ao redor da mesa.

Os aromas irresistíveis que exalavam da cozinha do restaurante tornaram a família reconhecida. Assim, aos dezessete anos, Morena deixou as praias e partiu para Paris, onde se matriculou na prestigiada escola de culinária francesa Le Cordon Bleu. Lá, dedicou-se aos estudos e, em dois anos, se formou como Chef de Cozinha e Pâtisserie.

Para a Casa Vogue, a chef contou mais sobre seus restaurantes favoritos. Entre eles, o restaurante Xapuri, localizado em Belo Horizonte (MG), Origem e Manga, situados em Salvador (BA), Manu, em Curitiba, além de Lasai e Chez Claude, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, ela recomenda três estabelecimentos: Aiô, Spot e A Casa do Porco.

Receitas testadas e aprovadas

