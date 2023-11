Chef Olivier Anquier revela técnicas culinárias em aula show de evento de gastronomia

O 5º Festival Gastronômico de Arraial d’Ajuda contará com a especial participação do chef Olivier Anquier. Em 18 de novembro, ele ministrará uma aula show, oferecendo uma combinação de demonstração culinária e compartilhamento de sua jornada pessoal. Este evento é um dos mais aguardados do festival, destacando-se pela fusão da gastronomia local com influências internacionais. As informações são do portal a Gazeta Bahia.

Nos dias 17 e 18 de novembro, a Praça do Santuário será transformada na Vila do Sabor. O local oferecerá cozinhas shows, atividades interativas e uma seção educativa para crianças, além de uma feira de produtos agroalimentares. Estes eventos destacam os sabores regionais e promovem a culinária local.

O festival é uma realização da Abrasel, com apoio do Sebrae, Senac e Prefeitura de Porto Seguro. Para mais detalhes sobre o evento, incluindo programação e informações de participação, os interessados devem consultar os sites oficiais dos organizadores e colaboradores.

