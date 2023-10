Chef Paola Carosella relembra parto da filha e sofrimento que passou: ‘Sem anestesia’

A chef Paola Carosella participou do videocast ‘Desculpa Alguma Coisa’, de Tati Bernardi no Universa, e falou sobre vários aspectos da sua vida pessoal e profissional. Ela contou, inclusive, sobre o parto de sua filha, Francesca.

Paola revelou que sofreu violência obstétrica e que a anestesia não funcionou na hora de realizar a cesárea.

“Não rolou anestesia. Eu fui numa consulta com o obstetra, estava de 38 semanas e eu sabia muito pouco de parto, era essa mulher grávida largada no mundo, eu por mim mesma. Ele fez um toque e me pediu pra ir voltando pro restaurante. Quando eu cheguei, eu já tinha contrações. Fui pro hospital. Quando cheguei, eu tinha pouquíssima dilatações e contrações bastantes seguidas. O médico que estava monitorando os batimentos da Fran falou que não estava legal. Comecei a me desesperar. Chegou o obstetra, esperamos mais um pouco porque não tinha dilatação, mas os batimentos dela estavam acelerando”, disse.

“E aí fomos pra cesárea, mas eu queria normal. Me deram anestesia, mas não pegou nada. Eu lembro do calor, o corte foi fogo, é a sensação de faca. Ele falou: ‘Não vamos poder te dar mais anestesia’, porque pro bebê faz mal. Eu estava morrendo de frio, uma enfermeira ainda falou: ‘Calma, menos’. Ela [a filha] chorou, eu dei um abraço, um beijo, vi ela e me apagaram. Me deram anestesia porque eu estava com muita dor”, relembrou. Assista a entrevista abaixo:

