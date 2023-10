Chef Paola Carosella revela momento constrangedor: ‘Abri a porta do bar e já queria sair’

Na última semana, a chef Paola Carosella participou do videocast ‘Desculpa Alguma Coisa’ de Tati Bernardi e contou detalhes pessoais e profissionais da sua vida, além de relembrar o período que foi jurada do MasterChef Brasil.

Em um dos relatos, Paola falou sobre sua vida amorosa e contou de um encontro ruim que teve em um bar.

“Quando abri a porta do bar, eu já queria sair. Mas fiquei por respeito. Eu dei uma hora de conversa. Quando passou, eu falei: ‘Ser humano é que nem bicho. Ou encaixa ou não. Eu vou pedir um táxi porque não vai dar. Desculpa’. Ele me acompanhou até a porta, aí na porta ele me disse: ‘Tô com muita saudade da minha namorada’. E eu pensei: ‘Namorada, e tá fazendo o quê aqui?”, revelou a chef, rindo da lembrança.

