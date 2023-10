Chef Paola Carosella revela questões íntimas e como o DIU mudou sua vida

Paola Carosella participou na última semana do videocast ‘Desculpa Alguma coisa’, do Universa, e contou detalhes da sua vida pessoal e profissional à Tati Bernardi. A chef revelou questões íntimas de saúde e contou o motivo de ter colocado DIU.

“Conheci a minha ginecologista, fiz uma consulta de duas horas e meia e ela me perguntou milhares de coisas. E ela falou: ‘A gente entra no climatério e vai perdendo alguns hormônios, mudando’. Mas a mulher de hoje não é a mulher de antes que serviu, nasceu pra procriar. Nossa realidade não é essa. A gente faz um monte de coisa. E aí eu não tinha força nem pra me exercitar.”

A cozinheira contou que ter colocado o DIU e começado a reposição hormonal a ajudou. “Colocar esse DIU que me fez parar de menstruar foi muito bom, [porque] eu sofria horrores nos meus períodos. Tenho 50 anos agora, comecei a me sentir um pouco melhor aos 47. O período de maior cansaço foi dos 38 aos 47.”

“Menstruar pra mim era muito dolorido, me dava muitas transformações físicas, ficava muito inchada, muito cansada, ou muito agressiva”, disse.

“Na hora falei: ‘Pra que, não vou ter mais filho’. Ninguém tinha tido essa conversa comigo. E aí conversei com a ginecologista e veio o DIU, reposição hormonal de testosterona. Três ou quatro meses depois eu já estava malhando três vezes por semana. Parei de ter as nuances, ganhei força pra me exercitar e meu corpo fica sem dor”, explicou. Veja a entrevista abaixo:

