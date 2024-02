Chef português faz homenagem a pet com vinho exclusivo em seu nome

O chef português Olivier da Costa apresentou a mais recente versão do seu vinho em todos os restaurantes de seu grupo, como uma homenagem ao seu cachorro de estimação, o Farouk.

Além de compartilhar o mesmo nome, o vinho inclui outros detalhes pensados para trazer a lembrança do animal, como um desenho dele no centro da garrafa, que ilustra tamanho e cores do pet, da raça Cane Corso.

Este novo vinho é um tinto que se destaca pela sua leveza e frescor, especialmente pelo equilíbrio entre a acidez das frutas vermelhas e a presença das uvas Touriga Franca e Touriga Nacional.

O resultado dessa colaboração é fruto da parceria com a produtora Niepoort. As informações são do portal Magg.