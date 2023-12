Chef premiada Janaína Torres Rueda é homenageada no 50 Best; veja vídeo

A chef Janaína Torres Rueda foi uma das homenageadas da noite na cerimônia de premiação do Latin America’s 50 Best Restaurants, que aconteceu nesta terça-feira, 28, no Copacabana Palace, na cidade do Rio de Janeiro.

Na ocasião, foi exibido um vídeo da chef em que ela conta sobre a sensação de ganhar o prêmio de melhor chef mulher latino-americana 2023.

“A melhor parte de ganhar este prêmio é poder ser uma porta-voz da cultura, da comida, dos costumes, das belezas naturais de toda a Latino-América e também do meu país”, disse Janaína.

Além da homenagem, a chef conquistou o 4º lugar na lista dos 50 melhores restaurantes da América Latina com A Casa do Porco, liderando o ranking entre os estabelecimentos brasileiros.

Ao todo, oito restaurantes do Brasil foram premiados pelo Latin America’s 50 Best Restaurants, sendo cinco deles em São Paulo, dois no Rio e um em Curitiba.

