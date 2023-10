Chef revela detalhes da dieta do ator Chris Hemsworth

O chef pessoal de Sergio Perera compartilhou informações sobre a dieta que Chris Hemsworth adotou desde que descobriu que possui de 8 a 12 vezes mais chances de desenvolver o Mal de Alzheimer do que uma pessoa comum, conforme indicado por um exame genético.

De acordo com o chef, para News.com.au, uma coisa que ele fez religiosamente foi comer todos os dias uma salada muito grande e farta, composta por vegetais crus e cozidos, produtos fermentados, nozes, sementes e muitas gorduras boas, acompanhada de um pedaço de bife ou um grande pedaço de peixe.

Para ‘Vingadores: Guerra Infinita’ e ‘Vingadores: Ultimato’, ele começava o dia com um smoothie verde, composto por folhas verdes, frutas, nozes, sementes, gorduras e sal marinho. Em seguida, consumia um lanche proteico que consistia em iogurte misturado com frutas frescas, sementes de chia, amêndoas e mel, ou ovos em torradas integrais com Vegemite e abacate. Após um treino intenso, o ator tomava um shake de proteína vegetal, água gelada, BCAAs e 1g de vitamina C.

Receitas testadas e aprovadas

