Chef revela segredo sobre a alimentação da apresentadora Catia Fonseca

Catia Fonseca sempre está pronta para experimentar as receitinhas do Melhor da Tarde, mas você sabia que existe uma lista de alimentos em que a apresentadora passa longe e que são proibidos no programa?

Ao Band Receitas, o chef Neco Guarnieri revelou quais são os alimentos que Catia evita a todo custo. Segundo ele, ela é exigente e “tem duas comidas que ela não come de jeito nenhum!”

A primeira delas é a mesma de muitos brasileiros, o fígado. A carne de sabor marcante é um daqueles alimentos de “ame ou odeie”, No caso de Catia, é a segunda opção.

A outra comida “proibida” no programa é surpreendente: a salada! De nenhum tipo. O chef garante que as folhas, assim como o fígado, não entram no cardápio do Melhor da Tarde.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

O Paladar também tem uma lista de receitas, que são testadas e aprovadas, e podem ser replicadas em casa, confira aqui!