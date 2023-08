Chef Rodrigo Oliveira apresenta menu para executivos da KLM em voo

Rodrigo Oliveira é chef e gerente dos restaurantes Mocotó e Balaio IMS. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Rodrigo Oliveira, chef dos restaurantes Mocotó e Balaio IMS e jurado do da atual edição do MasterChef, chamou a atenção de passageiros que estavam no voo São Paulo-Amsterdã pela companhia aérea KLM. Ele esteve a bordo para lançar seu novo menu para a classe executiva.

O cardápio é servido dentro de um ciclo de três a quatro meses e é composto por pratos brasileiros como mandioca, queijos Tulha, coalho e Canastra, urucum e tucupi, que são servidos em louça desenvolvida e assinada pelo designer holandês Marcel Wanders. “Eles devem contemplar um gosto universal, que não seja desconfortável para as pessoas comerem, mas ter ainda assim uma pequena provocação e mostrar claramente a brasilidade”, Rodrigo assegura.

Segundo a revista Forbes, o chef participa de um projeto que foi suspenso durante a pandemia e retomado agora, permitindo-o expor suas criações para a companhia pela quinta vez. “Foram muitas receitas [...] A gente foi vencendo os desafios logísticos e nesta temporada construiu seis menus: quatro para a Business e uma para a Premium Comfort (nos voos partindo de São Paulo e do Rio de Janeiro para Amsterdã)”, ele conta.

Antes de entrar no cardápio, as receitas são submetidas a testes para ver se são adaptáveis às condições de serviço a bordo – que incluem possíveis atrasos por turbulência. “A comida que embarca é preparada no dia anterior. Levamos isso em conta e usamos a nosso favor. Os molhos, os braseados e os cozidos, por exemplo, apuram, ficam melhores com o tempo de descanso”, acrescenta.

