Chef Rodrigo Oliveira dá dicas de como preparar a ‘carne perfeita’; confira

Sabe aquela carne suculenta e deliciosa, que derrete na boca? Foi exatamente assim que ficou o corte preparado pelo renomado chef Rodrigo Oliveira no programa Melhor da Noite. O chef revelou todos os segredos para criar a carne perfeita no aconchego do seu lar.

Segundo a Band, a primeira dica do chef é esqueitar muito bem a frigideira. Isso proporciona o cenário ideal para selar o corte, desenvolver sua cor e criar a desejada reação de Maillard, que é apreciada por todos.

Em segundo, o ideal é regar esse corte com manteiga, proporcionando suculência. E o grande segredo, é assim que a carne assar por completo, deixar descansando por pelo menos 5 minutos.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!