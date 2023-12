Chef Rodrigo Oliveira dá sugestões de entrada à sobremesa para a ceia de Natal

O Natal já chegou e os preparativos para a ceia, que acontece no domingo, 24, já estão a todo vapor. Mas para aqueles que ainda não sabem o que preparara, o chef Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, deu dicas do que servir no jantar especial durante o Melhor da Noite, na Band.

O chef trouxe opções de entrada, assado e sobremesa - o trio principal para ter uma ceia deliciosa ao lado de amigos e familiares.

Para a entrada, a sugestão é um peixe cru curado com caju acompanhado de uma salada de folhas e coalhada. Essa opção é bem refrescante para começar o jantar.

Já para o prato principal, a clássica ave assada é recheada com cuscuz ao invés da farofa. E, para finalizar, um pudim de tapioca é uma ótima ideia para a sobremesa.