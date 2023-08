Chef Rodrigo Oliveira deixará o programa MasterChef

A 10ª edição do MasterChef contou com a participação do chef Rodrigo Oliveira como jurado, substituindo temporariamente Henrique Fogaça - que esteve afastado da emissora Band por motivos pessoais. Com o retorno do veterano, Rodrigo deixará o reality, mas integrará o elenco de um novo programa ao vivo chamado Melhor da Noite, com data de estreia prevista para a próxima segunda-feira, dia 21, às 20h30.

Seu quadro trará receitas sofisticadas com ingredientes de baixo custo. “A receita vai ser um fio condutor para outras histórias. A receita hoje está em todo lugar, no YouTube, nos sites e na TV. A ideia é usar a comida para mostrar outras narrativas, principalmente entendendo que o mundo está em um momento muito delicado e como podemos nos regenerar através da comida, não só a nós mesmos, mas o planeta”, disse o chef em entrevista exclusiva ao Jornal Digital, Colaborativo e Independente.

E quando perguntado sobre suas impressões acerca da nova experiência, ele acrescentou: “É um bicho completamente novo, mas o que me deixa muito tranquilo é que estou ao lado de gente muito boa, que eu pude olhar, me inspirar e aprender. Eu entendo que estou chegando como um pós-estagiário depois do MasterChef, estou ainda engatinhando na TV”.