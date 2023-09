Chef Rodrigo Oliveira ensina a preparar o seu famoso dadinho e moqueca sertaneja; assista

A 10ª edição do MasterChef Brasil chegou ao fim nesta terça-feira (12). Cheia de emoções, a temporada não apenas cravou o nome de Ana Carolina como vencedora como também foi marcada pela ilustre participação de Rodrigo Oliveira como jurado, substituindo temporariamente Henrique Fogaça (que se manteve afastado da TV por motivos pessoais).

O chef ganhou o coração dos telespectadores em pouco tempo e agora faz parte do programa ‘Melhor da Noite’ com um quadro especial, onde prepara deliciosos pratos ao vivo. Na última quarta-feira (13), Rodrigo entregou o passo a passo de duas refeições que fazem parte do menu de um de seus restaurantes, o renomado Mocotó: a moqueca sertaneja e o dadinho de tapioca.

No vídeo abaixo, você pode conferir as instruções e acompanhar o resultado:

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui outras receitas do premiado chef Rodrigo Oliveira. Aprenda a fazer sua icônica parmegiana pernambucana seguindo o passo a passo disponível aqui.