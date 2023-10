Chef Rodrigo Oliveira ensina truque para o cheviche perfeito à moda brasileira

Ceviche é um prato tradicional da culinária latino-americana, especialmente popular em países como Peru, Equador e Colômbia. Cada pessoa, faz de um jeito, mas comumente, a preparação é de peixe ou frutos do mar crus, marinados em suco cítrico, geralmente de limão ou lima, e temperados com uma mistura de ingredientes frescos como cebola roxa, pimentão, coentro e, às vezes, pedaços de abacate.

O chef de cozinha, Rodrigo Olivera, do restaurante Mocotó, e ex jurado do MasterChef Brasil, ensinou sua versão do ceviche. No programa Melhor da Noite, da TV Bandeirantes, o chef ensinou a receita e truques que levam ingredientes brasileiros, como peixe bijupirá e umbu.

Além dele, o Paladar também possui diversas receitas de ceviche, como ceviche de peixe e palmito pupunha da chef Morena Leite, ceviche vegetariano, ceviche de salmão e o ceviche de pescado.

Receitas testadas e aprovadas

