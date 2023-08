Chef Rodrigo Oliveira faz piada com Danilo sobre “peru” e resposta surpreende o jurado

Rodrigo Oliveira faz piada sobre peru com Danilo Foto: Via X/@masterchefbr

No último episódio de MasterChef Brasil, transmitido na terça-feira (22) na Band, aconteceu um duelo entre os participantes antigos e atuais. Mas, não foi só isso que rolou. Danilo, participante da atual temporada, e Yuko, da 4ª temporada, tiveram que cozinhar com ingredientes da culinária peruana.

O chef Rodrigo Oliveira e Danilo fizeram muitas piadas relacionada ao peru, utilizado para as receitas. Segundo a Band, na visita às bancadas, Rodrigo perguntou para Danilo: “Cadê seu peru?”, ao responder: “Você quer que eu fale? Está lá no terreno de casa”, o competidor arrancou risos de chef, que diz ter ficado aliviado com a resposta.

Apesar de dar uma boa resposta, durante a competição com Yuko, Danilo não se destacou tanto. A vitória foi para Yuko, uma vez que Danilo já havia feito o prato em outra prova, e os jurados esperavam uma melhor apresentação. Ele conseguiu se redimir na prova de eliminação, e levou a melhor.