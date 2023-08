Chef Rodrigo Oliveira quase desistiu de participação em ‘Iron Chef’, reality da Netflix

Antes de ser jurado do MasterChef, o chef Rodrigo Oliveira participou da competição culinária Iron Chef, da Netflix. No entanto, o caminho dele até o programa não foi tão simples.

Em entrevista recente ao Paladar, Rodrigo contou que não aceitou um primeiro convite para o reality. “Mesmo depois de tanto tempo com um certo tipo de confiança na minha cozinha, no ofício, fiquei com receio de ir pra TV e ficar exposto ao ridículo. E se fizesse alguma coisa errada lá? O que isso poderia significar na minha carreira, me expor tanto, fazer feio?”, questionou Rodrigo.

Assim, negou o primeiro convite para o Iron Chef. Dias depois, porém, a produção do programa da Netflix pediu outra conversa e Rodrigo, mesmo contrariado, topou.

Chefs que participaram do reality 'Iron Chef Brasil' Foto: Netflix

O argumento que fez o dono do Mocotó mudar de ideia já contamos em outra reportagem com o chef: como o reality show seria uma celebração da gastronomia brasileira.

“Me convenceram que esses [os participantes] estão fazendo um trabalho incrível nas gastronomia, mas que ainda não conseguiram se lançar. Os “iron chefs” poderiam fazer uma grande diferença. Não é por mim, é pela gastronomia brasileira. Foi um golpe baixo. Aí topei”, conta Rodrigo, lembrando feliz da oportunidade.

