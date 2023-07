Chef tailandesa Marina Pipatpan chega a Salvador

A chef da Tailândia Marina Pipatpan retorna ao Brasil com seu marido, o restaurateur Cyro Sá, com o qual abriu o buffet Exotic Thailand. Eles desembarcam em Salvador na próxima quinta-feira (27). Juntos, já tiveram dois restaurantes em São Paulo, um deles consagrado pelo Guia Michelin.

Pipatpan também foi sócia fundadora do restaurante Mestiço, em São Paulo, e resolveu morar durante quase uma década na Tailândia para unificar as experiências gastronômicas vividas nos países da Ásia, América e Europa à sua cozinha e, assim, tornar-se referência no Brasil.

Conforme afirma o canal Anota Bahia, parceiro do Grupo A Tarde, depois de muitos anos de trabalho, Marina e Cyro só fazem eventos exclusivos. Neste sábado (29), farão o coquetel especial de inauguração do Pivô Salvador, somente para convidados, às 18h, no Boulevard Suíço, em Nazaré.