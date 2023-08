Chef Wanderson Medeiros é destaque na Cozinha Show do Tempero Bahia

O chef alagoano Wanderson Medeiros Foto: Rui Nagae

Com o tema “Sou Bahia, Sou Nordeste”, o evento Tempero Bahia ocorre de 24 de agosto a 3 de setembro. E, para celebrar esse evento tão importante para a gastronomia nordestina, Wanderson Medeiros, um dos criadores da Nova Cozinha Nordestina, será a estrela no segundo dia da Cozinha Show.

Wanderson Medeiros é proprietário dos restaurantes Picuí, há 33 anos em Maceió, e o Canto Picuí, que está há um ano e meio em São Paulo. No evento, o chef ensinará o preparo de carne de sol com pirão de queijo coalho e chips de macaxeira. A aula será realizada no dia 27 de agosto, no Passeio Público de Salvador.

Segundo o portal Alo Alo Bahia, a carne de sol sempre foi a mais querida do cardápio do chef Wanderson, que já acumula importantes premiações, como Chef do Ano pela Veja Comer & Beber, Chef do Ano do País pela Revista QUEM, entre outros. Além disso, já representou o Brasil no Madrid Fusion, maior evento de gastronomia mundial.