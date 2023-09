Chefe do Neymar na Arábia Saudita tem cozinheira brasileira; confira o cardápio

Mohammad bin Salman é dono do Al-Hilal, time que Neymar joga. A vida de luxo do príncipe saudita tem um toque abrasileirado, com sua cozinheira brasileira, que cuida da alimentação dele. E, apesar de ser brasileira, ela não prepara pratos típicos do país, o cardápio é todo saudável e vegano.

A cozinheira diz, para o Extra, que não foi contratada na Arábia Saudita para fazer comida brasileira. Antes, no Brasil, ela já tinha como especialidade uma alimentação mais saudável. Além disso, contou que prepara muitos almoços e jantares para gente importante de todo o mundo.

Além disso, ela compartilhou que os árabes gostam muito da comida deles e de comer sempre o melhor, então, foca sempre nisso. Ela contou também que uma das preferências de Mohammed é o shake proteico que ela prepara.

