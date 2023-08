Chefs diminuem o formato de menus degustação; entenda por quê

O menu degustação é perfeito para quem deseja conhecer os mais variados itens que um restaurante têm a oferecer. O formato normalmente pode passar de 20 etapas, mas, ultimamente, tem ganhado versões reduzidas e com preços mais acessíveis, com o intuito de atrair mais clientes.

Esse é o caso de um dos melhores restaurantes do Brasil, o Igor, do chef Igor Marquesini, localizado em Curitiba. A casa oferece um menu degustação de 6 a 11 etapas, que podem ser servidas com ou sem harmonização pelo valor de R$ 190, segundo informações da revista Bom Gourmet.

“Essa abordagem é perfeita para quem procura uma refeição mais leve e não tão extensa. O comportamento de consumo está diferente. Não é mais como antigamente, quando os restaurantes mais requintados ofereciam menus com 25 etapas”, afirma o chef Marquesini.

Outro exemplo é o restaurante fundado há dois anos, chamado ASU, do chef Danilo Takigawa. O cardápio de degustação do estabelecimento já foi de até oito etapas, no entanto, em algumas noites durante o primeiro ano de funcionamento, o salão ficava vazio, forçando Danilo a apostar em uma opção ainda menor, com apenas cinco tempos pelo preço de R$ 135, sem harmonização, chamado de Menu Punch.

A estratégia, além de bem acertada, faz parte de um dos objetivos do chef de aproximar o formato das de menu ao público. “As pessoas ainda acham que a quantidade de comida é pequena, que vão sair do restaurante com fome e não é assim. Então, para Curitiba, é uma introdução, para que as pessoas criem gosto por esse tipo de comida”, explicou.