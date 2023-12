Chocolat Festival São Paulo: todas as novidades que valem a pena conferir no evento

O Chocolat Festival São Paulo começa nesta quinta-feira, 30, e promete surpreender quem comparecer ao evento, que vai até o dia 3 de dezembro, no Centro de Eventos São Luís.

Uma das novidades são as bebidas alcoólicas com chocolate, como a cerveja com mel de cacau, a cachaça feita com a matéria-prima do chocolate e o espumante com aroma e gostinho de chocolate.

A cerveja Cabruca traz a força da IPA (com alta concentração de lúpulos) que espanta qualquer resquício adocicado, mas apresenta um leve fundo de cacau. Já o espumante Chocolate in a Bottle é praticamente um chocolate líquido alcóolico.

Além dos etílicos, outro destaque é o chocolate de pastel de nata da Feitoria do Cacau, marca pioneira em fazer chocolate Bean do Bar em Portugal.

A marca pertence a dupla Tomoko Suga e Sue Tavares. Ao Paladar, Sue contou que o preparo não é fácil, já que são elas mesmas quem produzem a massa do pastel que vai no chocolate. O gostinho de canela vem para completar a criação.

