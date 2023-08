Chocolate branco: descubra qual é 2ª melhor barra do mercado

Em mais um de seus testes para descobrir as melhores opções do mercado, ou, neste caso, de lojas especializadas e fábricas de chocolate bean to bar também, o Paladar organizou um teste às cegas para revelar as melhores barras de chocolate branco.

Com 12 amostras nas mãos de um júri renomado, a prova aconteceu no quintal do Preto Cozinha, em Pinheiros, na tarde da última segunda-feira (21).

Escolhidos a dedo, participaram do teste: o chocolatier Caio Corrêa, o jornalista Diego Ortiz, a sommelière Lena Mattar, a chef do AE Cozinha, Walkyria Fagundes, e Rhaiza Zanetti, que é sous chef do Tuju.

Juntos, eles avaliaram as barras quanto ao aspecto visual, ao aroma, à textura e ao sabor. E chegaram a um resultado categórico: menos é mais. Quanto menos aromatizantes artificiais, gorduras vegetais (que não a própria manteiga de cacau) e emulsificantes, melhor. Chocolates feitos apenas com açúcar, leite em pó e manteiga de cacau deixaram seus pares cheios de aditivos para trás.

Assim, após muita degustação e debate, foi definido que a segunda melhor barra de chocolate branco é a Mestiço.

