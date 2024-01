Chocolate branco: especialistas revelam o 3º melhor ovo de Páscoa de 2023; relembre teste

Como um dos símbolos da Páscoa, os ovos de chocolate branco fizeram parte de uma avaliação do Paladar em 2023 com o intuito de definir os melhores à venda. Com isso, a marca Danke foi selecionada para o 3º lugar no pódio.

Como de costume, especialistas se reuniram para eleger quais marcas fariam parte do ranking degustando os sabores sem identificação, como explica a matéria ‘Conheça os melhores ovos de Páscoa de 2023′.

Apesar do terceiro lugar, não significa que a marca apresentou características tão positivas assim. Mesmo unindo crocância e doçura no paladar, o sabor pareceu artificial para os jurados, além da textura não derreter na boca. Leia o conteúdo completo aqui.