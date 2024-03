Chocolate com azeite: produtora nacional lança fudges especiais para a Páscoa

A Páscoa é marcada todos os anos pela grande quantidade e diversidade de chocolates, assim como manda a tradição. Mas há ainda os pratos típicos da celebração, que envolvem principalmente peixes e muito azeite.

Agora, você já pensou em juntar o doce do chocolate com o sabor intenso do azeite? Buscando unir essas duas iguarias da época, a Estância das Oliveiras fechou parceria com a empreendedora de Viamão, Carla Macedo, da Bendita Cacá, para produzir os fudges de chocolate harmonizados com os azeites de oliva da marca.

Cada mini fudges de chocolate tem uma harmonização, todos com azeites extra virgens produzidos pela Estância. Sao 4 opções de chocolates:

Chocolate branco com damasco e azeite extra virgem Frantoio (azeitona de origem italiana)

Chocolate preto com cranberries e azeite extra virgem koroneiki (azeitona de origem grega)

Chocolate meio amargo com laranja e azeite extra virgem blend exclusivo (produzido com 3 variedades de azeitonas: Arbequina, arbosana e koroneiki)

Chocolate meio amargo com amêndoas e azeite arbequina (variedade espanhola).

Esses azeites conquistaram em 2023 a marca de 74 premiações internacionais em 5 continentes, tornando a Estância das Oliveiras uma das marcas de azeite mais premiadas do Brasil e do mundo.

Os fudges de azeite são de edição limitada produzida apenas pela Páscoa. O valor de cada caixa de mini fudges é de R$20,00 e podem ser adquiridos no Empório da Estância das Oliveiras no Cais Embarcadero, no centro de Porto Alegre.

Os pedidos podem ser realizados pelo WhatsApp: 51 99991.5945 ou pelo perfil do Instagram @emporioestanciadasoliveiras.