Chocolates ao leite que brilham para a Páscoa: confira ranking dos especialistas

A convite do Paladar, os especialistas Arnor Porto, chef pâtissier e professor da Chocolate Academy; Bertrand Busquet, consultor técnico da Barry Callebaut no Brasil; Gislaine Gallette, chocolateira e sócia da Gallette Chocolates; Patricia Landmann, gerente de marketing da Chocolat du Jour; e Ana Lourenço, jornalista e assumidamente chocólatra se reuniram para testar um dos principais produtos alimentícios da Páscoa: o chocolate.

Com o objetivo de eleger as melhores marcas da versão industrializada do doce, o teste foi feito por meio de uma seleção de 9 dos principais selos à venda no mercado, e suas amostras foram degustadas às cegas, norteadas por critérios como sabor, aroma, textura e aspecto visual. Para fins comparativos justos, a curadoria limitou-se a chocolates do tipo ao leite.

Três marcas em específico despontaram na avaliação, e a primeira delas foi a Lindt, cuja textura macia derrete na boca conquistou o paladar dos jurados. Além disso, tem aspecto brilhante, aroma intenso de baunilha e sabor equilibrado, com nível bem comedido de açúcar.

Em segundo lugar entrou a marca Danke, que tem uma coloração intensa e atrativa, demonstrando uma ótima porcentagem de cacau e leite na composição. Sua textura é boa, tem “quebra perfeita”, no entanto o sabor apresenta leves notas de amargor que não são muito agradáveis.

Fechando o pódio entra o selo suíço Milka, que tem consistência macia, notas de caramelo, toque agradável de leite e dulçor equilibrado. Entretanto, os jurados consentiram que o produto poderia ter mais sabor de cacau.

