Chocolates artesanais versus industriais: quem vence no ranking?

O chocolate é um dos doces mais famosos do mundo, o que o torna um ingrediente recorrente não apenas na preparação das mais diversas receitas - como bolos, biscoitos, panetones, sorvetes, entre outros -, mas também um item voltado para presentear pessoas, ainda mais em datas comemorativas, como o Natal, a Páscoa, aniversários etc.

Foi pensando nesse público apreciador do doce que o New York Times, por meio do Wirecutter, elaborou uma lista que elenca as melhores produções de chocolates para presentear, dividida em dez categorias, cada uma contemplando algum aspecto diferente.

Uma delas destaca a produção artesanal da marca Recchiuti, cuja caixa com 16 unidades de bombons oferece uma ampla variedade de sabores, ideal tanto para quem gosta de tradicionalismos quanto para quem não dispensa combinações criativas.

Os chocolates da linha apresentam ao consumidor uma experiência sensorial completa através das peças, que combinam ingredientes como caramelo queimado e avelã piemonte, anis estrelado e pimenta rosa, Nougat e gergelim, entre outras opções.

É importante ressaltar que a lista da Wirecutter vem de avaliações de especialistas em alimentos e funcionários da empresa ao longo dos anos, e esse e outros exemplares citados fizeram parte de uma curadoria de 36 marcas que, por sua vez, passaram por testes de sabor.